Allenatore Inter il Como dice no per Fabregas | comunicato il rifiuto ai nerazzurri! L’annuncio del presidente Suwarso

L'affare Fabregas tra l'Inter e il Como si è concluso con un secco no, secondo l'annuncio ufficiale del presidente Mirwan Suwarso. La trattativa si è arenata, lasciando i tifosi nerazzurri in attesa di nuove opportunità. Le parole di Suwarso, riportate da TMW, chiariscono la posizione della squadra lombarda: ecco cosa ha dichiarato. Restate sintonizzati per aggiornamenti sui futuri sviluppi di questa intricata vicenda di calciomercato.

