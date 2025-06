Allenatore Inter Fabregas resta a Como Si avvicina Chivu?

L'Inter si prepara alla sfida internazionale con grande entusiasmo, ma il toto-allenatore resta avvolto nel mistero. Mentre Fabregas decide di rimanere a Como e Chivu si avvicina come possibile guida tecnica, i nerazzurri cercano il nome giusto per guidare la squadra in questa nuova avventura. La fase di transizione è cruciale e l’attesa per annunci ufficiali si fa intensa, lasciando i tifosi speranzosi di un futuro promettente.

L’Inter sta per partire in direzione Stati Uniti pronta a disputare il Mondiale per Club. Al momento però la società nerazzurra non è ancora riuscita a trovare un allenatore che guiderà la squadra in America e nella prossima stagione. Dopo l’addio da parte di Simone Inzaghi, il nome più caldo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Allenatore Inter, Fabregas resta a Como. Si avvicina Chivu?

Il racconto su #Fabregas sembra un film del quale si conosce già la fine. L'allenatore resta a Como. L'incontro a Londra con il DS interista Ausilio, autorizzato dalla proprietà comasca, è di pura cortesia. In precedenza sia Fabregas che il Presidente avevano re Partecipa alla discussione

Esci 3-4 ore da X… #Inter -No/si/forse di #Fabregas.. -La proprietà del #Como dice che resta/va/non va/ no a trattative/si a trattative Vieira pronto/ no #Vieira non si può/ 500 mila la clausola Resta il fatto che #Sucic e LEnrique con quale allenatore ne ha parlat Partecipa alla discussione

