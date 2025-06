Allenatore Inter Chivu in pole! Assalto nerazzurro

L’Inter accelera sul fronte allenatore, puntando tutto su Christian Chivu. Dopo il rifiuto di Fabregas e le trattative con il Como, la società nerazzurra crede nel suo ex giocatore e ormai tecnico emergente. Conosciuto profondamente l’ambiente interista, Chivu rappresenta la scelta naturale per guidare i nerazzurri verso una nuova stagione di successi. L’attesa cresce: sarà lui il nuovo volto sulla panchina interista?

