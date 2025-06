Allenamento Juve il report del terzo giorno di lavoro in vista del Mondiale per Club | ecco su cosa si sono focalizzati i bianconeri! Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale

La Juventus prosegue con determinazione la preparazione in vista del Mondiale per Club: il terzo giorno di allenamenti ha visto i bianconeri concentrarsi su esercizi di forza e resistenza, fondamentali per affrontare al meglio la competizione internazionale. Dal dettaglio delle sessioni in palestra agli aspetti tattici, ogni dettaglio è stato curato per arrivare nelle migliori condizioni possibili. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui prossimi passi della Vecchia Signora.

Allenamento Juve, il report del terzo giorno in vista del Mondiale per Club: tutti gli aggiornamenti sui bianconeri. La Juve ha concluso il suo terzo allenamento in vista del Mondiale per Club. Come si legge nel report dei bianconeri, sono stati effettuati tanti esercizi sulla forza attraverso una serie di allenamenti in palestra. REPORT – «Allenamento mattutino per la Prima Squadra maschile bianconera alla Continassa, al lavoro in vista delle gare negli Stati Uniti del Mondiale per Club – in programma a partire dal prossimo 19 giugno e che vedranno la Juventus impegnata nelle sfide del girone contro Al Ain, Wydad AC e Manchester City. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allenamento Juve, il report del terzo giorno di lavoro in vista del Mondiale per Club: ecco su cosa si sono focalizzati i bianconeri! Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale

Contenuti che potrebbero interessarti

Allenamento Juve, i bianconeri proseguono la preparazione per la sfida dello Stadium contro l’Udinese! Due gli aspetti maggiormente curati: il report completo - I bianconeri della Juventus continuano la loro preparazione in vista della sfida allo Stadium contro l'Udinese.

Se ne parla anche su altri siti

Juventus Arrive in Vegas! | US Tour Day 1 Recap | Juventus on the Road