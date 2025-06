All' asta la prima Birkin di Hermès disegnata per l' attrice Jane Birkin nel 1984

L'arte, il glamour e l'esclusività si incontrano a Parigi il 10 luglio, quando all'asta Sotheby's sarà battuta la prima Birkin mai realizzata, creata per l'iconica attrice Jane Birkin nel 1984. Un vero e proprio pezzo di storia della moda, questo prototipo unico incarna eleganza senza tempo e desiderio di esclusività. Un’occasione imperdibile per i collezionisti e gli appassionati di lusso di possedere un frammento di leggenda.

AGI - La prima borsa Birkin di Hermès, disegnata appositamente per l'attrice Jane Birkin nel 1984, sarà messa all'asta a Parigi il 10 luglio, ultimo giorno della Settimana dell'Alta Moda, come annunciato giovedì dalla casa d'aste Sotheby's. Il "prototipo storico, realizzato a mano", inciso con le iniziali J.B., si distingue per diverse caratteristiche che lo rendono un pezzo unico, tra cui le dimensioni, gli anelli metallici chiusi, la tracolla non staccabile e la presenza di un tagliaunghie integrato. La borsa sarà esposta al pubblico nelle gallerie di Sotheby's a New York dal 6 al 12 giugno, prima di una presentazione finale presso la sede di Parigi dal 3 al 9 luglio.

