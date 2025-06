Allarme petrolchimico LyondelBasell tratta la vendita di 4 siti europei | manca Brindisi

L'industria petrolchimica europea è in fermento: LyondellBasell sta negoziando con Aequita per vendere quattro importanti siti, tra cui Berre, Münchsmünster e Carrington. Tuttavia, il sito di Brindisi manca all’appello, alimentando vecchie preoccupazioni e nuove speculazioni sul futuro di questa rilevante realtà industriale. Resta aggiornato per scoprire come questa operazione plasmerà il panorama chimico del continente.

BRINDISI - LyondellBasell ha annunciato oggi, 5 giugno 2025, le trattative avanzate avviate con il gruppo finanziario tedesco Aequita per la cessione di quattro siti europei di olefine e poliolefine. Si tratta dei poli industriali di Berre in Francia, Münchsmünster in Germania, Carrington nel.

In questa notizia si parla di: Tratta Siti Europei Brindisi

