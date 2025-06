Allarme cornacchie a Monza | Attratte dai rifiuti e pericolose

Le cornacchie a Monza stanno diventando un vero e proprio problema nel quartiere Cazzaniga, creando disagio tra i residenti. Attirate dai rifiuti e sempre più audaci, planano a bassa quota, si lanciano sulle teste e gracchiano minacciosamente. Le segnalazioni sui social aumentano, evidenziando la necessità di interventi urgenti per garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini. La questione merita attenzione e soluzioni rapide per ripristinare la serenità del quartiere.

Planano a bassa quota, si lanciano sulle teste, beccano, gracchiano e, a detta di molti, spaventano. Le cornacchie grigie sono diventate un problema per i residenti del quartiere Cazzaniga, soprattutto a due passi dall' ospedale San Gerardo. Negli ultimi giorni, su un noto gruppo social cittadino, sono state diverse le segnalazioni di cornacchie che hanno attaccato. "Da giorni a Monza nella zona compresa tra via don Sturzo e via Ambrosini (zona ospedale San Gerardo) e in altre vie limitrofe ci sono alcune cornacchie che gracchiano forte e planano a forte velocità sulle persone che passano con cani, attaccando le persone", racconta una residente.