Allarme antrace in Thailandia | Un morto e altre cinque persone infette Cos’è l’infezione batterica legata al bioterrorismo

L’allarme antrace si diffonde in Thailandia, con un primo decesso dopo oltre vent’anni e cinque casi di infezione confermati. La tragedia colpisce nel cuore del sud-est asiatico, sollevando timori riguardo a questa malattia batterica potenzialmente legata al bioterrorismo. La vittima, un uomo di 53 anni, avrebbe contratto l’infezione da bestiame infetto, mettendo in allerta le autorità sanitarie e la popolazione. La situazione richiede attenzione e misure rapide per prevenire una possibile epidemia.

E’ allarme antrace in Thailandia. Nel Paese del sud-est asiatico c’è il primo morto dopo un quarto di secolo e altri cinque casi di infezione confermati. La vittima è un uomo di 53 anni, deceduto il mese scorso nella provincia nord-orientale di Mukdahan, al confine con il Laos, dopo aver contratto l’infezione, presumibilmente da bestiame infetto. Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie thailandesi, come si legge sul Daily Mail, l’uomo aveva richiesto assistenza medica per una lesione sulla mano, comparsa quasi due settimane dopo aver macellato una mucca. Le sue condizioni sono rapidamente peggiorate: la ferita si è scurita – un segno caratteristico dell’antrace cutaneo – i linfonodi si sono gonfiati e il paziente ha iniziato a soffrire di vertigini e convulsioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Allarme antrace in Thailandia: “Un morto e altre cinque persone infette”. Cos’è l’infezione batterica legata al bioterrorismo

