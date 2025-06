Allarme a Vasto Marina | acqua contaminata scatta il divieto di consumo

Una grave allerta scuote Vasto Marina: il rilevamento di coliformi oltre i limiti di sicurezza ha portato al divieto di consumo dell'acqua potabile in alcune zone, per garantire la salute dei cittadini. L'ARPA Abruzzo ha segnalato un livello di contaminazione superiore alla norma, scatenando immediatamente misure di sicurezza. La vicesindaca Licia Fioravante ha emesso un’ordinanza urgente: la città si mobilita per ripristinare la qualità dell’acqua e tutelare la comunità .

Chieti - Contaminazione da coliformi oltre i limiti: vietato l'uso dell'acqua potabile in alcune aree di Vasto Marina, mentre proseguono le verifiche per il ripristino della qualità. Il 4 giugno 2025, l'ARPA Abruzzo ha rilevato una concentrazione di coliformi pari a 29 MPN100 mL in un campione d'acqua prelevato sul lungomare Cordella di Vasto Marina, nei pressi dei bagni pubblici. In risposta, la vicesindaca Licia Fioravante ha emesso un'ordinanza che vieta temporaneamente il consumo umano dell'acqua nelle seguenti zone: Aree a destra e a sinistra di via Istonia, dall'intersezione con via Tubello fino alla SS 16.

