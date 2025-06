All' Accademia il reading teatrale di Montanari e Gori

All’Accademia, il reading teatrale di Montanari e Gori promette di essere un evento imperdibile per gli appassionati di arte e storia. Nell’ambito della rassegna “L’eterno contemporaneo. Michelangelo 1475 – 2025”, si uniranno cultura, teatro e archeologia in un’occasione unica per celebrare i 550 anni del genio rinascimentale. Non mancate l’appuntamento del 9 giugno alle ore 18: un viaggio nel tempo tra storie di prigionie e imprese legate alla tomba di Giulio II, che...

Firenze, 5 giugno 2025 - Nell’ambito della rassegna L’eterno contemporaneo. Michelangelo 1475 – 2025, con cui la Galleria dell’Accademia di Firenze celebra i 550 anni dalla nascita di uno dei massimi protagonisti del Rinascimento, il 9 giugno, alle ore 18, andrà in scena il reading teatrale “Non ha la par cosa tutto il mondo. I Prigioni e la travagliata impresa della tomba di Giulio II”, con Tomaso Montanari e l’attore Francesco Gori. L’evento, ideato appositamente per la manifestazione, condurrà il pubblico in un racconto avvincente, in forma teatrale, attraverso le parole stesse di Michelangelo e dei suoi primi biografi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - All'Accademia il reading teatrale di Montanari e Gori

Segui queste discussioni su X

The 9th edition of the Knit Design Award by @LoroPiana has revealed its winners. Morgan Boyce and Simone Rizzato, students from Accademia Costume & Moda, Italy, for their project "‘Paracadute", presented at Casa degli Artisti in Milan. Learn More: https://l Partecipa alla discussione

Non ha la par cosa tutto il mondo. Reading di Tomaso Montanari e Francesco Gori alla Galleria dell’Accademia #Firenze Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Napoli Teatro Festival, SportOpera all'Accademia Belle Arti (15.06.17)