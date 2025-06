Alla StM di Agrate Brianza gli esuberi salgono a 5mila ma la la società non si dividerà L’allarme dei sindacati

Alla STM di Agrate Brianza, gli esuberi salgono a 5.000 senza che la società intenda dividere le proprie attività, alimentando l’allarme tra i sindacati. Mentre il governo smentisce una scissione, il CEO Jean Marc Chéry annuncia un drastico raddoppio dei licenziamenti nei prossimi tre anni, facendo salire la tensione e scuotendo i mercati. È un momento cruciale che potrebbe segnare una svolta decisiva per l’azienda e l’intero settore dei semiconduttori.

Agrate Brianza (Monza), 5 giugno 2025 – I sindacati rilanciano l’allarme, “urgente il tavolo al ministero su St”, il governo smentisce l’ipotesi di una scissione della multinazionale dei semiconduttori e il ceo Jean Marc Chéry annuncia a Parigi il raddoppio degli esuberi, non più 2.800 a livello globale, come detto il 20 novembre al Capital Markets Day, ma cinquemila nei prossimi tre anni. E il titolo vola in Borsa. Un nuovo terremoto scuote il colosso del chip, il solco che separa manager e metalmeccanici è sempre più profondo. In gioco c’è il destino del sito di Agrate, 5.300 dipendenti, finora cuore e motore del Gruppo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alla StM di Agrate Brianza gli esuberi salgono a 5mila, “ma la la società non si dividerà”. L’allarme dei sindacati

STMicroelectronics annuncia: "Nessuno smantellamento dal sito di Agrate Brianza" - STMicroelectronics ha chiarito che non ci sarà alcuno smantellamento del sito di Agrate Brianza. In una nota ufficiale diramata il 16 maggio, l’azienda ha smentito le voci di spostamenti di macchinari verso sedi estere, confermando il continuo impegno per il mantenimento della produzione in Italia.

