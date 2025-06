Alla scoperta dei luoghi di culto giubilari con Archeologistics

Scopri i tesori nascosti dei luoghi di culto giubilari con Archeologistics! Durante tutto giugno, unisciti a quattro affascinanti visite guidate nel cuore della provincia di Varese, dedicate alla scoperta delle chiese più significative in occasione dell’Anno Giubilare. Un’opportunità unica per immergersi nel patrimonio culturale e spirituale locale. Il percorso inizia lunedì al Sacro Monte di Varese: preparati a un viaggio tra storia, fede e bellezza senza precedenti!

Giugno porta con sé un’occasione preziosa per scoprire le chiese giubilari più significative della provincia di Varese. Archeologistics, impresa sociale attiva nella promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, organizza infatti un ciclo di quattro visite guidate, che si svolgeranno ogni lunedì mattina dal 9 al 30 giugno, in occasione dell’ Anno Giubilare. Il percorso inizierà lunedì con la visita al Sacro Monte di Varese, patrimonio dell’umanità, dove i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare il Santuario di Santa Maria del Monte. Il 16 giugno sarà proposto un viaggio nel cuore del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli a Saronno, costruito alla fine del XV secolo per accogliere la statua della Madonna del Miracolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alla scoperta dei luoghi di culto giubilari con Archeologistics

