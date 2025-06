Alla Reggia di Caserta arriva il Terzo Paradiso di Pistoletto

Alla Reggia di Caserta arriva il Terzo Paradiso di Pistoletto, un'installazione che unisce arte e natura in un dialogo unico. Questo simbolo dell’arte contemporanea trasformerà il suggestivo Bosco Vecchio in un luogo di riflessione e bellezza, invitando i visitatori a riscoprire il rapporto tra uomo e ambiente. Non perdere questa straordinaria occasione di immergerti in un capolavoro che unisce innovazione e tradizione.

La Reggia di Caserta si prepara ad accogliere un nuovo simbolo dell’arte contemporanea: il “Terzo Paradiso” di Michelangelo Pistoletto, una delle installazioni più iconiche del maestro biellese, verrà inaugurata mercoledì 26 giugno alle ore 10:30 nel suggestivo scenario del Bosco Vecchio, alla. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Alla Reggia di Caserta arriva il “Terzo Paradiso” di Pistoletto

