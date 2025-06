Alla libreria Quo Vadis un libro-reportage nel cuore dell' Africa

Vieni a scoprire il cuore pulsante dell'Africa attraverso le parole di Cecilia Gentile, giornalista e narratrice appassionata. Il 6 giugno alle 20:45, presso la libreria Quo Vadis di Pordenone, potrai immergerti nel suo emozionante reportage “3 amici, 3 bici a zonzo in Gambia”. Un’occasione unica per ascoltare l’autrice e condividere un viaggio tra culture, avventure e scoperte insieme a Vanni Tissino. Non mancare!

Si terrà il 6 giugno alle 20:45 a Pordenone la presentazione del libro "3 amici, 3 bici a zonzo in gambia" della giornalista Cecilia Gentile. Un reportage adattato in questo volume e che sarà raccontato alla libreria Quo Vadis? di corso Garibaldi insieme all'autrice in compagnia di Vanni Tissino. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Alla libreria Quo Vadis un libro-reportage nel cuore dell'Africa

