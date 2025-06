Alla Camera social media e innovazione | un focus sul futuro del mercato

Camera dei Deputati come palcoscenico di un dibattito cruciale sul futuro digitale. L'evento “Social media e innovazione professionale: sviluppo del mercato e prospettive,” promosso dall'on. Antonio Baldelli, ha esplorato come i social media stiano rivoluzionando le dinamiche di mercato. Moderato dall'on. Filippo Maturi di IDEA, l’incontro ha evidenziato il ruolo strategico delle piattaforme digitali nel plasmare il domani economico e professionale del nostro Paese, aprendo nuove opportunità e sfide da affrontare con lungimiranza.

Si è tenuto presso la Camera dei Deputati il focus dal titolo “Social media e innovazione professionale: sviluppo del mercato e prospettive”, un'iniziativa promossa dall'on. Antonio Baldelli con l'obiettivo di accendere i riflettori sul ruolo sempre più centrale dei social media nella trasformazione dei mercati tradizionali. L'incontro, moderato dall'on. Filippo Maturi, membro del board di IDEA – Italian Digital Expert Association – ha visto la partecipazione di tre giovani imprenditori under 40, portavoci di esperienze concrete di innovazione e crescita in settori differenti. Paolo Bonetti, esperto di marketing e intelligenza artificiale, ha illustrato le nuove frontiere della consulenza digitale; Laura Heintz ha raccontato il suo percorso di rinnovamento del settore immobiliare attraverso strategie social; infine, Niccolò Bertè ha condiviso la sua esperienza nel food, dove ha introdotto un approccio rivoluzionario per la promozione dei prodotti grazie alle piattaforme digitali. 🔗 Leggi su Iltempo.it