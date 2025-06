Alimenti mal conservati e con etichette non conformi 600 prodotti sequestrati in via Roma

Durante un recente blitz nella zona di via Roma, la Polizia Locale di Piacenza, in collaborazione con tecnici veterinari dell’Azienda Usl, ha sequestrato oltre 600 alimenti mal conservati e con etichette non conformi. Un intervento deciso che mette in luce l’importanza di garantire standard di sicurezza e trasparenza nel settore alimentare. La tutela della salute pubblica è una priorità imprescindibile: continua a seguire aggiornamenti e iniziative in città.

Nei giorni scorsi la Polizia Locale di Piacenza, nel corso di un servizio nella zona di via Roma, ha effettuato un controllo, insieme ad alcuni tecnici veterinari dell’Azienda Usl, in un esercizio commerciale etnico, terminato con il sequestro di oltre 600 prodotti alimentari e sanzioni a carico. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Alimenti mal conservati e con etichette non conformi, 600 prodotti sequestrati in via Roma

In questa notizia si parla di: Roma Prodotti Alimenti Conservati

Alimenti mal conservati e con etichette non conformi, 600 prodotti sequestrati in via Roma - Durante un blitz nella centralissima via Roma, la Polizia Locale di Piacenza ha sequestrato oltre 600 prodotti alimentari privi di etichetta conforme e conservati in modo non idoneo.

Alimenti mal conservati e con etichette non conformi, 600 prodotti sequestrati in via Roma - Nei giorni scorsi la Polizia Locale di Piacenza, nel corso di un servizio nella zona di via Roma, ha effettuato un controllo, insieme ad alcuni tecnici veterinari dell’Azienda Usl, in un esercizio com ... Si legge su ilpiacenza.it

Blatte e cibo mal conservato. Chiusi bar e laboratorio di pasticceria - Blatte, cibi mal conservati, sporcizia. Un quadro da incubo è stato immortalato dagli agenti della polizia locale del gruppo XI Marconi che hanno portato alla chiusura di un bar e un laboratorio di pa ... Segnala romatoday.it

Cibo conservato fra rifiuti e sporcizia, chiuso ristorante etnico a Roma: sequestrati 300 chili di alimenti - Gli agenti nell'ispezionare l'esercizio commerciale situato nella zona Monteverde di Roma avrebbero riscontrato ... condizioni della cucina e degli alimenti conservati, ma anche dal punto di ... Come scrive fanpage.it