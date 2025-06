Alien | Pianeta Terra il trailer mostra la minaccia che incombe sui protagonisti della serie

Preparatevi a un viaggio tra le stelle come mai prima d’ora: su Disney+ arriverà il 13 agosto "Alien: Pianeta Terra", la nuova serie creata da Noah Hawley e ispirata alla saga di Ridley Scott. Il trailer svela le minacce inquietanti e i protagonisti pronti a combattere per la sopravvivenza. Un mix esplosivo di suspense e avventura che vi lascerà sul filo del rasoio fino all’ultima scena.

Arriverà ad agosto sugli schermi di Disney+ la nuova serie Alien: Pianeta Terra e il trailer mostra la terrificante minaccia che affronteranno i protagonisti. Arriverà il 13 agosto sugli schermi di Disney+ la nuova serie Alien: Pianeta Terra, il progetto creato da Noah Hawley e basato sulla saga sci-fi di Ridley Scott, e il trailer regala qualche anticipazione sulla storia e sui protagonisti al centro delle puntate. Lo show, realizzato per FX negli Stati Uniti, arriverà in streaming con i primi due degli otto episodi disponibili, seguiti da uno a settimana ogni mercoledì. Cosa anticipa il trailer La storia della serie FX Alien: Pianeta Terra prende il via quando la misteriosa nave di ricerca spaziale USCSS Maginot si schianta sulla Terra. 🔗 Leggi su Movieplayer.it