Alien | Pianeta Terra | Il full trailer della serie

Da pochi minuti è arrivato il tanto atteso full trailer di "Alien: Pianeta Terra", la serie di Noah Hawley che promette emozioni forti e suspense. Con un protagonista inquietante e famelico, il nuovo progetto ci immerge in un futuro distopico dominato da potenti corporazioni. La serie, pronta a conquistare il pubblico dal 12 agosto 2025 su FX e in Italia su Disney+, si preannuncia come un’avventura sci-fi avvincente e ricca di sorprese. Non vediamo l'ora di scoprire cosa ci aspetta!

Da pochi minuti è online il full trailer di Alien: Pianeta Terra, la serie di Noah Hawley che ha quale protagonista il terribile e famelico xenomorfo. La serie creata da Noah Hawley approderà su FX a partire dal 12 agosto 2025, per il nostro paese, invece, la distribuzione sarà ad opera di Disney+. Alien: Pianeta Terra Cosa Sappiamo della Serie. Nel 2120, la Terra è governata da cinque compagnie: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic e Threshold. In questa Era Corporativa, i cyborg (esseri umani con parti sia biologiche che artificiali) e i sintetici (robot umanoidi con intelligenza artificiale) convivono con gli esseri umani.

In questa notizia si parla di: Alien Pianeta Terra Serie

