Alien | Earth il trailer anticipa anticipa i familiari mostri che terrorizzano i sintetici nella serie prequel della FX

Preparatevi a scoprire i segreti più oscuri di Alien: Earth, la nuova serie FX che ci porta nel cuore di un’incursione letale tra extraterrestri e sintetici. Il trailer rivela mostri familiari e scene mozzafiato, lasciando intuire un’altra pagina avvincente del celebre franchise. La domanda è: cosa si nasconde dietro questa minaccia? Rimanete con noi per svelare il mistero e vivere l’adrenalina di un’avventura senza precedenti.

È stato pubblicato un nuovo trailer di Alien: Earth, che rivela ulteriori dettagli sulla serie prequel di FX e sul suo ruolo nel franchise. La prossima serie TV prequel di Alien: Earth è incentrata su un’astronave che precipita sulla Terra e sul team incaricato di indagare sull’incidente, che scopre che uno Xenomorfo è salito a bordo. La serie è stata creata da Noah Hawley, noto soprattutto per il suo lavoro su Fargo di FX. Il cast è composto da Sydney Chandler, Timothy Olyphant, Alex Lawther e Samuel Blenkin nei ruoli principali, insieme a molti altri. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

