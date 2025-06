Alice Neri la mamma uccisa e data alle fiamme sarà finalmente sepolta 3 anni dopo il delitto

Dopo tre anni di triste attesa, la verità sta emergendo: Alice Neri, la giovane madre brutalmente uccisa e data alle fiamme, potrà essere finalmente sepolta. I resti sono stati dissequestrati e restituiti alla famiglia, segnando un passo importante nel doloroso percorso di giustizia. Con il processo ormai alle battute finali, si avvicina il momento di conoscere la verità completa su questa tragica vicenda. Continue a leggere.

I resti della giovane madre di 32 anni, uccisa a coltellate nelle campagne di Concordia, sono stati dissequestrati e saranno restituiti ai familiari per la sepoltura. Intanto il processo per l’omicidio si avvia alle battute finali. La requisitoria del pm ha messo in ordine tutte le prove a carico dell’unico imputato, Mohamed Gaaloul. 🔗 Leggi su Fanpage.it