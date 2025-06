Alice Bellegamba ha perso 10 chili a una settimana dal parto | Ne avevo presi 17 altrimenti sarei sottopeso

Alice Bellegamba, ballerina e attrice, sorprende tutti condividendo il suo incredibile risultato: aver perso già 10 chili a soli sette giorni dal parto. Seguendo il suo istinto, ha deciso di guadagnare 17 chili, evitando così di essere sottopeso. Un esempio di determinazione e fiducia nel proprio corpo. Scopri come la sua esperienza possa ispirare ogni neo-mamma ad ascoltare le proprie esigenze durante questo meraviglioso percorso. Continua a leggere per saperne di più.

Alice Bellegamba, ballerina e attrice, rivela di avere perso già 10 chili a una settimana appena dal parto. “Per fortuna ho seguito il mio istinto e ne ho presi 17, altrimenti sarei sottopeso”, ha raccontato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

