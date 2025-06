Alexandra di Hannover per la prima volta in ospedale dal padre Ma al gala seduce

Alexandra di Hannover ha fatto il suo debutto in ospedale dal padre, ma il suo fascino non si è spento: alla cerimonia di un prestigioso premio a Madrid, ha incantato tutti con un abito principesco rosa di Giambattista Valli. Tra glamour e emozioni familiari, la giovane duchessa ha dimostrato di saper brillare in ogni momento. Alexandra di Hannover è stata tra le più...

Alexandra di Hannover ha incantato alla cerimonia di un premio prestigioso che si è tenuta a Madrid, indossando un abito principesco rosa con scollatura profonda, firmato Giambattista Valli. Ma nella capitale spagnola la figlia di Carolina di Monaco è andata anche per vedere suo padre Ernst August di Hannover, ricoverato di nuovo in ospedale. Alexandra di Hannover seduce con l'abito di Giambattista Valli. Alexandra di Hannover è stata tra le più fotografate alla serata di gala che si è svolta a Madrid. La figlia di Carolina di Monaco e Ernst August di Hannover è andata insieme al fidanzato Ben-Sylvester Strautmann.

