Alexandra di Hannover a Madrid per stare con la sua famiglia | la festa per i 40 anni del fratello Christian e la preoccupazione per la salute del padre

Alexandra di Hannover ha scelto Madrid come nuovo scenario per momenti di affetto e riflessione, portando con sé l’amore per la famiglia e le emozioni dei festeggiamenti. La giovane 25enne, dopo una vacanza a Cuba con la madre Carolina di Monaco e il fidanzato Ben Sylvester Strautmann, si confronta ora con le preoccupazioni sulla salute del padre. Un viaggio tra tradizione e affetti che mette in luce quanto sia importante ritrovare radici e conforto nella famiglia.

La 25enne ha trascorso qualche giorno di vacanza a Cuba con la madre, Carolina di Monaco, e il fidanzato Ben Sylvester Strautmann. Ora la coppia si trova nella capitale spagnola. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Alexandra di Hannover a Madrid per stare con la sua famiglia: la festa per i 40 anni del fratello Christian e la preoccupazione per la salute del padre

In questa notizia si parla di: Alexandra Hannover Madrid Stare

Alexandra di Hannover vola a Cuba col fidanzato e sua madre Carolina di Monaco - Alexandra di Hannover, il suo fidanzato Ben-Sylvester, e la madre Carolina di Monaco si sono recati a Cuba per un viaggio di Stato, segnando anche il passo verso la formalizzazione del loro legame matrimoniale.

Alexandra di Hannover, chi è la sorella di Charlotte Casiraghi - Alexandra di Hannover ha da poco compiuto 18 anni ed ha già fatto ingresso nel mondo dell'alta società, dei gran balli di corte e dei pettegolezzi che, inevitabilmente, accompagnano ogni cosa ... Da cosmopolitan.com

Alexandra di Hannover e il fidanzato Ben-Sylvester Strautmann innamorati sotto il sole di Saint Tropez - Per Alexandra di Hannover e Ben-Sylvester Strautmann l ... alla Columbia Università. Non ama stare sotto i riflettori e non la si vede spesso agli eventi monegaschi. Ma a Saint Tropez non ... Scrive amica.it

Scopriamo di più su Christian e Alexandra di Hannover, i figli meno conosciuti di Carolina di Monaco - Si sente parlare ancora poco, però, di Christian e Alexandra di Hannover, i figli meno conosciuti ... Christian e Alessandra hanno scelto Madrid come luogo dove stabilirsi e far crescere la ... Si legge su elle.com

Pärchenauftritt verzückt Mama: Beim Rosenball stiehlt Alexandra von Hannover Charlène die Show