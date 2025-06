Alex Britti | Per Caracalla sogno Renato Zero Poi l’attacco | A Sanremo non mi vogliono

Alex Britti torna protagonista con un emozionante concerto alle Terme di Caracalla, portando sul palco la sua energia e i sogni nel cassetto. Dopo il successo di ‘Oggi sono io’ con Marco Mengoni e il nuovo featuring con Clementino, l’artista rivela il suo desiderio di ospitare Renato Zero, un sogno che alimenta la sua passione musicale. Un’occasione imperdibile per vivere un evento unico, dove musica, emozioni e sogni si incontrano sotto il cielo romano.

Alex Britti torna con un grande concerto a Caracalla e si toglie un sassolino dalla scarpa: “A Sanremo non mi vogliono”. Dopo il Feat.Pop di ‘Oggi sono io’ con Marco Mengoni, Britti svela il secondo Feat.Pop ‘Solo una volta’ con Clementino e prepara il concerto alle Terme di Caracalla sognando Renato Zero. “Chi mi piacerebbe avere ospite? Renato Zero. Sono stato suo ospite anni fa al concerto del Circo Massimo, da ragazzo ho consumato tutti i suoi dischi. Anche se per colpa o merito di Bennato ho cominciato a studiare la chitarra”. Britti confessa di essere molto emozionato di esibirsi per la prima volta nel concerto evento alle Terme di Caracalla, in programma il 22 giugno. 🔗 Leggi su Lapresse.it