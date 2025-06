Alex Britti | l’album “Feat Pop” con tanti amici da Marco Mengoni a Clementino

Alex Britti torna sulla scena con il suo nuovo album "Feat.Pop", un progetto ricco di collaborazioni con artisti del calibro di Marco Mengoni e Clementino. Un'opportunitĂ unica per ascoltare reinterpretazioni fresche di brani che hanno segnato la sua carriera, in attesa del grande concerto alle Terme di Caracalla il 22 giugno a Roma. La passione e la voglia di condividere musica autentica rendono questo evento imperdibile, pronto a stupire e coinvolgere il pubblico.

(askanews) – Alex Britti presenta il nuovo progetto discografico Feat.Pop e dĂ appuntamento al grande concerto alle Terme di Caracalla del 22 giugno, a Roma. « Feat.Pop», racconta, «nasce perchĂ© avevo voglia di celebrare un disco importante. Feat.Pop per me è un disco importantissimo. Ci sono un sacco di brani che non ho mai abbandonato, che suono regolarmente e non nascondo che avevo da anni voglia di provare a rifar interpretare i brani da qualcuno, che è quello che fatto». «Non si tratta solo di rifare il disco e chiamare un altro artista a cantare, a fare il feat», spiega ancora, «ma è l’artista ospite che fa il brano e quindi se lo rende suo non solo vocalmente ma proprio come produzione, come mondo sonoro d’appartenenza. 🔗 Leggi su Amica.it