Alessia Mancini il matrimonio con Flavio Montrucchio i flirt ' segreti' la malattia e la perdita del figlio | Sono contraria all' aborto

Alessia Mancini, protagonista di una vita ricca di emozioni e sfide, torna alla ribalta televisiva con il nuovo programma estivo "Camper in viaggio" su Rai1. Tra i segreti del suo passato, il matrimonio con Flavio Montrucchio, i flirt, la malattia e la perdita del figlio, emerge il suo forte credo contro l’aborto. Con entusiasmo, Alessia si prepara a esplorare le meraviglie dell’Italia, portando con sé non solo il sorriso, ma anche un messaggio di speranza e resilienza.

Alessia Mancini torna in Rai con un nuovo programma estivo, Camper in viaggio, in onda dal lunedì al venerdì alle 11:30 su Rai1. Si prepara a visitare l'Italia in lungo e in largo. 🔗 Leggi su Leggo.it