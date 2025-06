Alessia Mancini da Non è la Rai ai viaggi in camper Il suo no all' aborto perché anch' io sono un errore

Trent'anni dopo il debutto in "Non è la Rai", Alessia Mancini torna protagonista con "Camper in viaggio", un entusiasmante viaggio tra le meraviglie d’Italia. Con il suo sorriso caloroso e una passione rinnovata, si prepara a conquistare il pubblico, condividendo storie, emozioni e riflessioni lungo il percorso. Una testimonianza di come il tempo possa arricchire, ispirando a vivere ogni momento con entusiasmo e autenticità.

Trent'anni sono volati via da quando una giovanissima Alessia Mancini si agitava insieme ad Ambra Angiolini e le altre negli studi di "Non è la Rai", e ora eccola di nuovo pronta a conquistare il pubblico con "Camper in viaggio", il nuovo programma estivo di Rai1 che la vedrà girare l'Italia dal lunedì al venerdì alle 11:30. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Alessia Mancini, da "Non è la Rai" ai viaggi in camper. Il suo no all'aborto perché "anch'io sono un errore”

ALESSIA MANCINI OPERATA D'URGENZA PER UN TUMORE ALL'UTERO: LE SUE PAROLE POST OPERAZIONE