Alessandro Maurelli torna a casa | guiderà il Filattiera in Terza Categoria

Dopo l'esperienza vissuta due stagioni fa come allenatore in Seconda alla Pontremolese, seguita dall'intermezzo alla guida della Carrarese Giovani, Alessandro Maurelli, allenatore che nel suo passato ha fatto le fortune della Fivizzanese e Monzone, torna ad allenare nella sua terra e lo fa alla guida della nuova nata Filattiera che vuole essere protagonista nel prossimo campionato di Terza Categoria. "Era dal 2014 che mancavo, anche se allora ero nelle vesti di giocatore-fondatore dell'allora Filattierese. Avevo bisogno di aria di casa. Di ritornare a respirare aria sana, non quella inquinata dell'ultima stagione, di ritrovare i tanti amici che mi hanno visto protagonista come calciatore.