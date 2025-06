Alessandro Cattelan si sfoga contro un creator | “Mi ha filmato senza permesso poi ha tirato in ballo Corona”

Alessandro Cattelan si apre su un episodio spiacevole con un creator, sottolineando l’importanza del rispetto e della trasparenza nel mondo digitale. Durante l’ultima puntata di Supernova, il conduttore ha raccontato come, in passato, qualcuno lo abbia filmato senza permesso e abbia tirato in ballo anche temi delicati come la pandemia. Un richiamo forte a una condotta etica che non può essere ignorata, continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Nell’ultima puntata di Supernova, Alessandro Cattelan ha intervistato Fabio Rovazzi. Nel corso del podcast il conduttore ha raccontato un episodio con un creator: "Se voglio fare un contenuto, chiamo la persona e chiedo il permesso: non gli piazzo il telefono in faccia all’improvviso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

