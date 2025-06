Alessandrini e Sola M5s | Basta parlare di rinvii la Nuova Pescara va fatta La Regione sostenga il cambiamento

Alessandrini e Sola del Movimento 5 Stelle ribadiscono: basta rinvii, la Nuova Pescara deve essere realizzata ora. La regione e le istituzioni devono sostenere il cambiamento, incentivando con forza un processo imprescindibile, alimentato dalla volontà popolare e da finanziamenti statali. È tempo di agire, superando le polemiche che rallentano lo sviluppo, perché il futuro di Pescara richiede decisioni coraggiose e concrete, non più rinvii o tentennamenti.

“Un processo ineludibile e urgente sostenuto da incentivi finanziari statali e una chiara volontà popolare”. Basta questo per il Movimento 5 Stelle per mettere a tacere le polemiche di chi, sulla Nuova Pescara, continua a chiedere rinvii se non un nuovo referendum e a fronte di posizioni che si. 🔗 Leggi su Ilpescara.it