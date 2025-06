Alea incassa 4 milioni dalla vendita dei rifiuti Critiche agli ecocentri | I disservizi causano abbandoni

Durante l'audizione in commissione, Alea ha confermato una solida crescita economica, incassando 4 milioni dalla vendita dei rifiuti e dimostrando di aver già raggiunto gli obiettivi ambientali prefissati per il 2027. Tuttavia, le critiche sugli ecocentri e i disservizi che portano all'abbandono dei rifiuti pongono nuove sfide. Analizziamo come questa realtà influisca sul futuro sostenibile della regione.

Solidità economica e raggiungimento già da alcuni anni degli obiettivi ambientali che la Regione si è fissata per il 2027: sono questi alcuni elementi che sono stati confermati nell'audizione in commissione consigliare, giovedì pomeriggio, dei vertici di Alea, per la verifica della società. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Alea incassa 4 milioni dalla vendita dei rifiuti. Critiche agli ecocentri: "I disservizi causano abbandoni"

