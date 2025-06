Aldo Montano ricoverato in ospedale | “La scherma mi ha chiesto il conto ma i guerrieri si rialzano”

Aldo Montano, campione di scherma e personaggio amato dal pubblico, ha annunciato su Instagram il suo ricovero in ospedale a Sassuolo a causa di un infortunio alla spalla. Con il suo spirito indomabile, ha condiviso un messaggio di forza e resilienza: "I guerrieri non si fermano, cadono, si rialzano e ripartono". La sua determinazione è un esempio per tutti, dimostrando che anche nelle difficoltà si trova la voglia di riprendere il cammino. Continua a leggere.

Con un post pubblicato su Instagram, Aldo Montano ha fatto sapere di essere stato ricoverato in ospedale a Sassuolo per un infortunio alla spalla dovuto alla scherma. Lo sportivo ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ringraziato lo staff medico del nosocomio: "I guerrieri non si fermano, cadono, si rialzano e ripartono". 🔗 Leggi su Fanpage.it

