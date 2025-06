Aldo Montano ricoverato in ospedale fan preoccupati | cosa succede

Aldo Montano, il celebre schermidore e volto televisivo, è nuovamente sotto i riflettori a causa di un ricovero in ospedale che ha lasciato i suoi fan preoccupati. A soli dodici mesi dal delicato intervento all’anca, l’atleta si trova a dover affrontare un nuovo momento di difficoltà. Le sue condizioni stanno destando attenzione e curiosità: cosa sta succedendo? Scopriamolo insieme.

Personaggi tv. – Esattamente dodici mesi dopo il delicato intervento all'anca che gli aveva regalato una protesi nuova di zecca, Aldo Montano è tornato a indossare il camice da paziente. Stavolta il campione di sciabola ha dovuto dire stop per sistemare la spalla sinistra, logorata da anni di assalti, affondi e gesti esplosivi.