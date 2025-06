Alcol e droga sanzioni per oltre 1 500 euro

A Ravenna, un blitz della polizia locale ha portato a sanzioni per oltre 1.500 euro e a numerosi controlli tra cui 23 persone identificate, molte delle quali straniere. Il servizio, svolto nei Giardini Speyer e aree vicine, evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel mantenere sicurezza e ordine pubblico. Questi risultati dimostrano come un’azione mirata possa fare la differenza, garantendo un contesto più sicuro e controllato per tutti.

Ravenna, 5 giugno 2025 - Sono 23 le persone controllate (19 delle quali straniere), 8 le sanzioni comminate, in un caso è stato impartito ‘l’Ordine di allontanamentoì’, due stranieri denunciati per soggiorno illegale, rifiuto a fornire generalità e documenti, inottemperanza al Daspo del questore. Sono questi i risultati del servizio svolto dalla polizia locale di Ravenna nell’area dei Giardini Speyer e zone limitrofe, giovedì 4 giugno in orario pomeridiano. Tra i controllati anche un senegalese, sorpreso in stato di ubriachezza manifesta, con addosso 1.32 gr di hashish e denunciato poiché ha rifiutato di fornire documenti e generalità , risultando anche irregolare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alcol e droga, sanzioni per oltre 1.500 euro

In questa notizia si parla di: Sanzioni Alcol Droga Oltre

Civitanova, alcol ai minori e buttafuori irregolari: pioggia di sanzioni nei locali, ora rischiano la chiusura - A Civitanova Marche, la lotta contro l'abuso di alcol nei minori si intensifica, con le autorità che impongono sanzioni a diversi locali per somministrazione di bevande a chi non ha ancora raggiunto la maggiore età .

Alcol e droga, sanzioni per oltre 1.500 euro - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... Da msn.com

Nuove sanzioni per guida sotto l’effetto di alcol o droghe: cosa cambia nel Codice della Strada - L’alcol, come anche le droghe naturalmente ... a cui si associa la pena dell’arresto da sei mesi a un anno, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ... ilsole24ore.com scrive

Droga, alcol alla guida e minori sorpresi a bere al parco: 200 persone e 90 auto controllate dai carabinieri, raffica di patenti ritirate e multe - BELLUNO. Oltre 200 persone e 90 auto monitorate, patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, segnalazioni per droga, e sanzioni per minori sorpresi a bere alcolici nei parchi. Raffica di controll ... Si legge su ildolomiti.it

Vuoi STARE BENE? Elimina l'ALCOL - @ValerioRosso