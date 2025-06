Alberto Matano fa il pienone in autunno tre programmi per lui | ecco quali

Alberto Matano si prepara a conquistare l’autunno con una serie di appuntamenti imperdibili: tre programmi, un calendario ricco di emozioni e approfondimenti per tutti i gusti. Il volto più amato della tv pubblica si conferma protagonista assoluto, pronto a sorprendere e coinvolgere il pubblico con la sua versatilità. Ecco quali sono le sfide che lo attendono in questa stagione televisiva da vero protagonista.

È senza dubbio uno dei volti più solidi, amati e trasversali della televisione pubblica. Alberto Matano, dopo aver conquistato il pomeriggio di Rai 1 con La Vita in Diretta, si prepara a un autunno da protagonista assoluto. Il giornalista calabrese, capace di muoversi con naturalezza tra cronaca, costume e varietà, sarà presente in ben tre programmi della prossima stagione televisiva. Una presenza fissa, una promozione in prime time e la conferma in un format di punta: la Rai punta forte su di lui. Non è un semplice momento di popolarità: è il frutto di una crescita costante, costruita giorno dopo giorno, a colpi di ascolti, credibilità e grande empatia.

