Albania il ministro dell’Interno Piantedosi dà i numeri

In un quadro di crescente attenzione alle questioni migratorie, il ministro dell’Interno Piantedosi fornisce dati concreti sull’attuazione delle recenti leggi in Albania. Con numeri chiari e dettagli precisi, si delinea il percorso intrapreso per gestire i flussi migratori e le operazioni di rimpatrio. Ma cosa significano davvero queste cifre per le politiche europee e i diritti umani? Scopriamolo insieme.

Dopo la legge che ha esteso l'uso dei centri di Gjader ai migranti "irregolari" già trattenuti in Italia «sono state trasferite circa 100 persone, 32 sono state rimpatriate, 36 liberate.

#LiveIn Milano. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi: "I costi del cpr in Albania sono uguali a quelli per i cpr sul territorio italiani. Quasi sempre i rimpatri prevedono un primo trasferimento nel luogo di imbarco, che è quasi sempre in Sicilia. Le distanze chilo Tweet live su X

#LiveIn Milano. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi: "Dall'inizio dell'attivazione come Cpr in Albania sono state trasferite circa 100 persona. 36 persone sono state poi liberate da decisioni della magistratura. Sono 32 le persone che sono state rimpatriate. I Tweet live su X

Centri Albania, Piantedosi: Già in programma il primo trasferimento