Al volante di un suv a sedici anni La fuga dalla polizia e lo schianto Il gip | un fatto di inaudità gravità

Un episodio sconvolgente che mette in luce i pericoli della guida senza età e la fragilità delle norme di sicurezza: un sedicenne al volante di un SUV, coinvolto in una fuga mozzafiato con tanto di schianto, ha scatenato un'accesa discussione sulla responsabilità e sulla tutela dei minori. Un fatto di inaudita gravità che ha portato all'adozione di misure cautelari e sollevato interrogativi sul ruolo della legge e dell’educazione stradale.

In fuga dalla polizia. La ripartenza improvvisa dopo un primo stop e lo schianto finale contro una pensilina dei mezzi pubblici, con un trentatreenne filippino ferito dalle schegge di vetro. Un fatto "di inaudità gravità" per il giudice del Tribunale dei minorenni Luca Dell’Osta, che su richiesta della pm Brunella Sardoni ha imposto la misura cautelare della permanenza in casa al sedicenne N.K., accusato di resistenza a pubblico ufficiale e già plurisegnalato per spaccio di droga, rapina, furto e lesioni. La ricostruzione dell’ennesimo inseguimento per le vie della città ci riporta alle 17.25 del 6 maggio, quando due poliziotti di pattuglia del commissariato Lorenteggio, guidato dal dirigente Paolo Catenaro, incrociano in via Giambellino l’adolescente al volante di un Land Rover Discovery che sfreccia a tutta velocità: lo riconoscono subito e gli intimano l’alt, ma lui accelera e imbocca contromano via Recoaro, strada a senso unico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it