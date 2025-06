Al via un ciclo di incontri per parlare dei disturbi del comportamento alimentare | VIDEO

Al via un ciclo di incontri dedicati ai disturbi del comportamento alimentare, un tema sempre più urgente e spesso trascurato. In occasione della Giornata internazionale di sensibilizzazione sui DCA, la Presidenza del Consiglio comunale di Venezia, in collaborazione con l’Ulss 3 Serenissima e l’associazione La Fenice Odv, promuove un percorso di confronto e informazione fondamentale per aumentare consapevolezza e supporto. Un’opportunità per conoscere, ascoltare e agire insieme contro queste sfide invisibili.

In questa notizia si parla di: Ciclo Disturbi Comportamento Alimentare

