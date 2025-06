Al via la stagione del tartufo nero si parte da Montopoli

Montopoli dà il via alla tanto attesa stagione del tartufo nero, un'occasione unica per scoprire i tesori nascosti del nostro territorio. Con l’approvazione all’unanimità dello statuto e del regolamento, la cittadina si conferma capitale di questa prelibatezza, pronta ad accogliere visitatori e appassionati. Un viaggio tra tradizione e gusto che promette di entusiasmare tutti: preparatevi a immergervi in un mondo di aromi intensi e scoperte gustose!

Montopoli, 5 giugno 2025 – Si apre la stagione del tartufo a Montopoli, formalmente con il passaggio in consiglio comunale dell’adesione alle Città del tartufo, nella pratica con l’inizio del periodo del tartufo nero estivo. Durante il consiglio comunale che si è tenuto ieri sera, mercoledì 4 giugno, i consiglieri hanno votato all’unanimità l’approvazione dello statuto e del regolamento che sancisce formalmente l’ adesione di Montopoli all’associazione nazionale Città del tartufo. Una nuova stagione in cui la promozione turistica e territoriale passa anche dei prodotti d’eccellenza. A sancire questo inizio è anche un’iniziativa che il Comune di Montopoli in Val d’Arno, insieme all’Associazione Culturale “Arco di Castruccio”, la Pro Loco e il sostegno dell’Associazione Tartufai delle colline samminiatesi, promuove per domenica 8 giugno: “Sulle tracce del Tartufo nero”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al via la stagione del tartufo nero, si parte da Montopoli

