Al via il servizio di assistenza domiciliare per 100 anziani non autosufficienti

Un nuovo passo verso l’inclusione e il benessere degli anziani: nel distretto Socio-Sanitario 42 di Palermo parte il servizio di assistenza domiciliare, dedicato a 100 cittadini over 65 non autosufficienti. Un intervento pensato per migliorare la qualità di vita, garantendo supporto nelle attività quotidiane e interventi mirati per esigenze specifiche. Con questa iniziativa, Palermo dimostra ancora una volta il suo impegno concreto per una comunità più solidale e attenta alle fragilità.

nel distretto Socio-Sanitario 42 di Palermo. Il servizio è rivolto a cittadini over 65 che necessitano di supporto per le attività quotidiane e la cui abitazione presenti bisogni legati a piccoli interventi di.

