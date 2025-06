Al via i lavori per il consolidamento della chiesa di San Francesco

Al via i lavori per il consolidamento della chiesa di San Francesco a Correggio, un intervento atteso da tempo per garantire la sicurezza e la stabilità di questo importante monumento. Con una spesa di 420 mila euro provenienti dai fondi del terremoto 2012, gli interventi si concentrano sul rafforzamento sismico delle murature e delle strutture interne, preservando così il patrimonio storico e culturale della città. Un passo deciso verso un futuro più sicuro e sostenibile.

Ha preso il via il cantiere per il rafforzamento strutturale della chiesa di San Francesco a Correggio, già più volte annunciato in passato. La spesa prevista è di 420 mila euro, con l’utilizzo delle risorse da fondi del terremoto 2012. La parte principale delle lavorazioni riguarda la riparazione e il miglioramento sismico delle murature delle cappelle laterali attraverso la posa di nuove catene, la cerchiatura dei pilastri posti nel sottotetto e la creazione di un cordolo nella zona sagrestia, oltre al rifacimento della copertura della sagrestia stessa. I lavori dovrebbero durare fino a dicembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Al via i lavori per il consolidamento della chiesa di San Francesco

