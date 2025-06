Al via al corso di autodifesa per il personale sanitario Iniziative che rispondono a un bisogno reale

Al via il corso di autodifesa per il personale sanitario, un'iniziativa essenziale rispondente a un bisogno reale di sicurezza e preparazione. Organizzato da Nursing Up Toscana, questo percorso gratuito, iniziato il 21 maggio e in corso fino al 25 giugno, si svolge nella zona di Rifredi. Dopo una prima edizione di successo, si rafforza l’impegno del sindacato nel tutelare chi ogni giorno dedica sé stesso alla cura degli altri.

È iniziato il 21 maggio scorso il nuovo corso gratuito di tecniche di autodifesa e de-escalation organizzato da Nursing Up Toscana e rivolto agli iscritti del sindacato. Il percorso formativo, attivo nella zona di Rifredi, proseguirà fino al 25 giugno. Dopo una prima edizione svolta con.

