Al parco Amendola lo shopping sostenibile firmato ' Le bancarelle'

Al Parco Amendola a Modena, lo shopping sostenibile prende vita con "Le Bancarelle", un evento che trasforma il riuso in una festa quotidiana. Ogni domenica, cittadini attivi si riuniscono per scoprire come piccoli gesti possano fare la differenza, contribuendo a un futuro più verde. Domenica 8 giugno, non perdere l’appuntamento: un’occasione per imparare, condividere e portare a casa un esempio concreto di sostenibilità .

Si può essere sostenibili nel proprio piccolo? Il progetto Little Market ha creato "Le Bancarelle", un evento dedicato al riuso che si ripete ogni domenica a Modena e che coinvolge la cittadinanza in modo attivo. Domenica 8 giugno l'appuntamento è all'interno del Parco Amendola, vicino al chiosco. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Al parco Amendola lo shopping sostenibile firmato 'Le bancarelle'

Scopri altri approfondimenti

Al Parco Amendola arriva il mercatino dei bambini "Mercatopolini" - Domenica 18 maggio, il Parco Amendola si trasforma in un vivace spazio di scambio con "Mercatopolini", il mercatino dei bambini dedicato all'economia circolare.

Se ne parla anche su altri siti

Dolcontrol ultrasuonoterapia