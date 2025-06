Al Museo Ribezzo I Collezionisti | incontro con l' autore Paolo Regina

Venerdì 13 giugno, il Chiostro del Museo Ribezzo di Brindisi si trasformerà in un luogo di rinascita culturale, ospitando un affascinante incontro tra collezionisti e l’autore Paolo Regina. Nell’ambito della rassegna "Il mio libro va in Biblioteca", questa serata promette di svelare storie sorprendenti e aneddoti esclusivi, arricchendo il patrimonio letterario e culturale della città. Non mancate a questa occasione unica di dialogo e scoperta.

BRINDISI - Nel chiostro del Museo Ribezzo di Brindisi, piazza Duomo, venerdì 13 giugno, alle 19:30, nell'ambito della rassegna culturale "Il mio libro va in Biblioteca. Dialogo dell'autore con l'altro da sé" del Polo BiblioMuseale di Brindisi, diretto da Emilia Mannozzi, sarà presentato il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Al Museo Ribezzo "I Collezionisti": incontro con l'autore, Paolo Regina

