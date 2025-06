Al Hilal Inzaghi si pone già un obiettivo | Voglio conquistare la seconda stella!

Al Hilal, il nuovo allenatore Simone Inzaghi non perde tempo e già punta in alto: «Voglio conquistare la seconda stella!». Dopo aver firmato il contratto, il tecnico ex Inter ha espresso con determinazione le sue ambizioni per il club saudita, dimostrando di essere pronto a scrivere una nuova pagina di successi. La sua visione ambiziosa invita i tifosi a sognare in grande, alimentando l’entusiasmo per la stagione che sta per iniziare.

Il tecnico dell'Al Hilal ed ex Inter, Simone Inzaghi, dopo la firma sul contratto avvenuta nella giornata di ieri, ha rilasciato la sua prima intervista ufficiale ai canali del club saudita.

