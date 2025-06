Al Chiostro di San Mercurial cristiani e musulmani uniti per chiedere il cessate il fuoco a Gaza e in Ucraina

Un gesto di speranza e dialogo ha animato Forlì, dove cristiani e musulmani si sono uniti nel Chiostro di San Mercuriale per chiedere il cessate il fuoco a Gaza e in Ucraina. Un invito che nasce dalla volontà di costruire pace e comprensione tra le religioni, promuovendo un messaggio di solidarietà e umanità. Un momento di preghiera interreligiosa che dimostra come la collaborazione tra fede e pace possa fare la differenza.