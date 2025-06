Al Centro per le Famiglie un' estate di iniziative per bambini e ragazzi di tutte le età

Al centro per le famiglie, un’estate di emozioni e scoperte aspetta bambini e ragazzi di tutte le età. Anche per i mesi di giugno e luglio, il Centro di Cesena propone un ricco calendario di attività, pensate per coinvolgere, educare e divertire tutta la comunità. Prende il via il percorso...

Anche per i mesi di giugno e luglio il Centro per le Famiglie di Cesena propone un ricco calendario di appuntamenti, rivolto a genitori, bambini e adolescenti, con incontri formativi, momenti di condivisione e iniziative culturali pensate per tutta la comunità.

Tornano i Petali di Giugno! Letture all’aria aperta per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni Centro per le famiglie sabato 7 giugno alle 10 Ricorda che la prenotazione è necessaria! Le nostre volontarie stanno preparando le storie e tu ci sarai? Partecipa alla discussione

Infanzia: nuovo calendario di iniziative del Centro per le Famiglie. Il 28 la festa per i bambini