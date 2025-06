al centro arriva gabriel galiano un azzurrino talentuoso per il futuro della prisma

Al centro della scena arriva Gabriel Galiano, un giovane talento azzurro che promette di rivoluzionare il futuro della Prisma Taranto. Classe 2006 e alto ben 203 centimetri, questo atipico atleta pugliese già si fa notare per la sua presenza imponente e il talento cristallino. Dopo aver iniziato la sua gavetta nella Materdomini di Castellana Grotte, Galiano si prepara a scrivere pagine entusiasmanti nel panorama della pallavolo italiana, confermando che il suo futuro è luminoso.

Tarantini Time Quotidiano Gabriel Galiano è un nuovo volto promettente nel panorama della pallavolo italiana e un profilo di grande interesse per la Prisma Taranto. Classe 2006, si distingue per una stazza imponente di 203 centimetri. Originario di Castellana Grotte, in Puglia, Galiano ha mosso i primi passi nella pallavolo tra le fila della Materdomini, societĂ con una solida tradizione nella formazione di giovani talenti. Tre anni fa ha conquistato uno dei traguardi piĂą importanti della sua giovane carriera: il titolo italiano Under 19 con la Matervolley di Castellana Grotte. Nelle ultime tre stagioni ha militato come titolare in Serie B e a San Giustino consolidando il proprio ruolo da centrale e acquisendo un’importante esperienza nei campionati nazionali, disputando un’ottima stagione in Umbria. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it