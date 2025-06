Aiuti all' editoria la Regione pubblica un nuovo avviso Irfis da 3 milioni di euro

Se sei un editore, una radio o una TV in Sicilia, questa è l'opportunità che aspettavi: la Regione ha appena pubblicato un nuovo avviso IRFIS da 3 milioni di euro, destinato a sostenere il settore con agevolazioni finanziarie a fondo perduto. Un intervento strategico approvato dal governo Schifani per rafforzare l’informazione e la cultura locale. La fase di attuazione è ufficialmente iniziata: scopri come accedere ai fondi e valorizzare il tuo progetto.

Pubblicato da Irfis FinSicilia l’avviso per la concessione di agevolazioni finanziarie a fondo perduto in favore dell’editoria e delle emittenti radio e televisive che operano in Sicilia. La misura, approvata dal governo Schifani nella seduta della giunta dello scorso 16 maggio, entra nella fase. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Aiuti all'editoria, la Regione pubblica un nuovo avviso Irfis da 3 milioni di euro

