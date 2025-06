Ai per la creazione di film adatti ai bambini da lionsgate

scoprire come l'intelligenza artificiale possa rivoluzionare la creazione di film pensati appositamente per i più piccoli. Con un approccio innovativo, Lionsgate si impegna a garantire contenuti coinvolgenti, sicuri e adatti ai bambini di ogni età, aprendo nuove strade per il cinema del futuro e ponendo le basi per un intrattenimento più personalizzato e interattivo.

lionsgate e l'uso strategico dell'intelligenza artificiale nel settore cinematografico. In un panorama in continua evoluzione, le case di produzione cinematografica stanno esplorando nuove tecnologie per innovare i propri contenuti. Tra queste, l' intelligenza artificiale (AI) si sta affermando come strumento chiave per la trasformazione del vasto catalogo di film. Lionsgate si distingue in questo contesto, adottando soluzioni avanzate per reinventare e ampliare le possibilità creative. l'accordo con la startup di AI Runway. una partnership pionieristica nel settore. Lo studio ha sottoscritto un accordo con la startup Runway, sostenuta da importanti realtà come Google, Nvidia e Salesforce Ventures.

